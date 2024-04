news

SARONNO- Nella penultima giornata del campionato di Eccellenza, l’Fbc Saronno subisce una sconfitta dura da digerire contro il Calvairate con il risultato di 0 a 4.

Al termine del match l’allenatore dei saronnesi, Danilo Tricarico si è espresso ai nostri microfoni: “Abbiamo creato tanto, però, quando prendi 4 gol da 4 palle inattive c’è poco da dire. E’ come fare le torte, ma invece di portarle dal festeggiato le fai sempre cadere. Al di là dei meriti del Calvairate, che è venuto qui a disputare un’ottima prova, il risultato sembra quello di una squadra presa a pallonate, in realtà non è così. Il dispiacere è proprio questo, perché si fa fatica, nonostante l’assenza di un obiettivo da circa un mese, a portare a casa punti. Io sono il primo responsabile dei goal presi da palla inattiva, però, è qualcosa che raramente si vede su un campo da calcio. Adesso cerchiamo di chiudere al meglio domenica con una vittoria, perché la meritiamo noi e i ragazzi che sono sempre qui a sostenerci“.

Fbc Saronno-Calvairate 0-4

FBC SARONNO (4-1-3-2): Vinci; D’Onofrio, Alushaj, Rudi, Meroni (7’ st Zucchetti); Baldan; Proserpio (25’ st Martini), Di Noto (1’ st Sardo), Sala (29’ st Ferrari); Russo (28’ st Pecis Al.), Pontiggia. A disposizione Tucci, Pecis A., Villani, Di Trani. All. Tricarico.

CALVAIRATE (3-1-4-2): Colombi; Aliotta, Scaccabarozzi (20’ st Villa), Di Maggio; Passoni (43’ st Carrara), Achenza, Moratti, Campanella (29’ st Paloschi); Conte (37’ st Panepinto); Sow, Personé (20’ st Visigalli). A disposizione Carella, Ghiacci, Cutolo, Orlandi. All. Motta.

Arbitro: Bertin di Como (MIssaglia di Monza e Golzi di Seregno).

Marcatori: 3’ pt Personé (Ca) (rig), 29’ st Personè (Ca), 32’ st Aliotta (Ca), 28’ st Sow (Ca).

Note – Spettatori 150. Angoli 5-2 Fbc Saronno. Ammoniti Scaccabarozzi, Proserpio, Baldan. Recupero 1’-4’.