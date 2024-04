news

SARONNO- Nella 30′ giornata del campionato di Eccellenza, l’Fbc Saronno compie un’ottima prestazione, ma viene beffato nel finale dall’Fc Milanese, che vince per 1 a 2.

Alla fine della gara, l’allenatore dell’Fbc Saronno, Danilo Tricarico si è espresso ai nostri microfoni: “Sfortuna, imprecisione ed errori lapalissiani in fase difensiva, perché non possiamo prendere goal dagli avversari, senza che facciano tiri, cross o azioni. E’ stata una partita condotta dall’inizio alla fine, creando tante occasioni, con una prestazione bella e solida da parte di una squadra viva. Quest’anno, però, ci facciamo male da soli ed oggi è giusto che, anche le minime speranze di giocarcela fino in fondo, sono finite. Proviamo sicuramente tanto rammarico, perché aver perso così tanti punti, senza che gli altri abbiano fatto nulla, è un peccato. Dobbiamo accettare il verdetto del campo e cercare di chiudere al meglio la stagione“.

Fbc Saronno-Fc Milanese 1-2

FBC SARONNO: Vinci; D’Onofrio (38’ st Ruggeri), Alushaj, Bello, Rudi (6’ st Zucchetti); Baldan; Proserpio (6’ st Sala), Sardo (40’ st Polloni), Di Noto; Russo, Pontiggia. A disposizione Tucci, Meroni, Lorusso, Martini, Ferrari. All. Tricarico.

FC MILANESE (4-3-3): Todesco; Campanati, Peroni, Zangrillo, Sordillo (31’ st Ruscitto); Leotta, Trovato (46’ st Principi); Geraci; Checchi (43’ st Ricupati), Vai (31’ st Sorrenti), Favero (19’ st Mitrovic). A disposizione Colnaghi, Baronchelli, Siniscalchi, Principi, Uva. All. Greco.

Arbitro: Testa di Bergamo (Chiariello di Legnano e Ferretti di Varese).

Marcatori: 32’ pt Vai (M), 14’ st Sala (S), 45’ st Sorrenti (M).

Note – Spettatori un centinaio. Ammoniti Leotta, Sordillo, Baldan, D’Onofrio; e l’allenatore Tricarico (Fbc) per proteste. Angoli 6-4 Fbc Saronno. Recupero 1’-5’.