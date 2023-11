news

SARONNO- Al ritorno al “Colombo Gianetti” di Saronno, la squadra di mister Tricarico affronta il Magenta in una partita spettacolare, in cui il Saronno va in svantaggio per 3 volte e riesce, non solo a riprenderla, ma a portare a casa la vittoria, con il risultato di 4 a 3. Il match di oggi ha visto l’esordio in porta negli amaretti del classe 2004 Davide Tucci, autore di grandi parate nella gara che hanno salvato il successo biancoceleste.

A fine partita il neoacquisto si è espresso così ai nostri microfoni: “E’ stata una partita pazza, io sono qui da nemmeno 10 giorni, ma il mister mi ha voluto dare fiducia, così come i ragazzi che mi hanno accolto. E’ stata una bella prova di forza sia da parte dei miei compagni sia per me che, all’inizio della partita, ero un po’ titubante, poi la squadra mi ha dato una mano a tirare fuori la grinta che ci è servita per portare a casa la partita.”

Prosegue Tucci in merito alle disattenzioni difensive: “Si può sempre migliorare qualcosa, però in partite come queste è difficile dare colpe al singolo giocatore e, poiché sono partite improntate sul duello, sulle palle sporche è difficile parlare di tattica”.

Fbc Saronno-Magenta 4-3

FBC SARONNO (4-1-3-2): Tucci; D’Onofrio, Bello, Torriani, Rudi; Baldan; Sardo (38’ st Pozzi), Di Noto, Sassella; Sala (47’ st Martini), Pontiggia (49’ st Hassan). A disposizione Vinci, Meroni, Bruzzone, Lorusso L., Lorusso F., Ciarmoli. All. Tricarico.

MAGENTA (4-4-2): Taliento; Sala, Decio, Perini, Ortolani; Lo Monaco (27’ st Gatti), Pedrocchi, Papasodaro, Grillo (33’ st Perotta); Avinci, De Bernardi (26’ st Pecchia). A disposizione Ruta, Rabuffi, Iannini, Favilla, Iervolino, Bettini. All. Lorenzi.

Arbitro: Sciolti di Bergamo (Mastroianni di Mantova e Cantile di Treviglio).

Marcatori: 11’ pt Pedrocchi (M), 35’ pt Sardo (S), 40’ pt Avinci (M), 44’ pt Pontiggia (S), 3’ st De Bernardi (M), 6’ st Pontiggia (S), 26’ st Bello (S) (rig.).