CARONNO PERTUSELLA- Nell’andata della semifinale della Coppa Italia Eccellenza la Caronnese ospita sul proprio campo i bresciani del Ciliverghe, in un match dai due volti risolto al 62′ dal capitano Federico Corno.

A fine partita il mister della Caronnese, Roberto Gatti si è espresso sulla gara: “Il primo round è nostro contro una squadra molto forte che, così come noi, aveva assenze importanti davanti, ma i miei giocatori sono stati molto bravi a non far rimpiangere gli assenti e hanno fatto soprattutto un secondo tempo molto buono. Loro hanno speso molte energie nel primo tempo, cercando di metterci subito sotto pressione nella nostra metà campo e, infatti, hanno avuto 2/3 occasioni molto importanti, ma pian piano abbiamo preso fiducia anche noi. Siamo stati bravi a fare goal”.

Prosegue mister Gatti sulla questione infortuni: “Non so se possiamo recuperare qualcuno per domenica, domani ci alleneremo e tireremo le somme”.

Caronnese-Ciliverghe 1-0 (0-0)

CARONNESE (4-3-3) Quintiero, Ngounga, Puka, Galletti, Bossi; Morlandi, Mathieu (47’ s.t. Brugnone), Diatta (40’ s.t. Lorusso); Napoli, Zoppi, Corno. A disposizione De Bono, Matera, Luoni, Sanogo, Russo, Birolini. All. Gatti.

CILIVERGHE (4-4-2) Vigilati; Boniotti, Ondei, Traina, Carminati; Scidone, Cristini (35’ s.t. Filippini), Bresciani, Torri (25’ s.t. Danesi); Trovadini (25’ s.t. Solonaru), Tanghetti. A disposizione Tognazzi, Ardesi, Muca, Berati, Colosio, Pisa. All. Quartuccio.

Arbitro Monti di Como (Mastroianni di Mantova e Moscolari di Bergamo).

Marcatore s.t. 17’ Corno (Ca).

Note – Spettatori un centinaio. Angoli 1-0 Ciliverghe. Ammoniti Mathieu e Boniotti. Ammonito l’allenatore di casa Roberto Gatti. Recupero 1’-5’.