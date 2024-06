news

ORIGGIO – Il maltempo è arrivato, come annunciato, nel Saronnese stasera martedì 11 giugno. Poco dopo le 19,30 un violento temporale si è abbattuto sul Saronnese. Una violenza grandinata ha colpito però la vicina Origgio. In alcune zone sono caduti diversi centimetri di grandine che hanno imbiancato strade e cortili. Impressionante la visione delle strade, come via Castiglioni, tanto coperte di bianco da sembrare innevate.

QUI LA GRANDINATA A SARONNO

Anche in centro davanti alla chiesa parrocchiale si sono creati cumuli di grandine oltre a una quantità di acqua caduta davvero impressionante.

Tra i problemi che si sono registrati anche l’allagamento del sottopasso di via Monfalcone dove sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare un’utilitaria rimasta bloccati dall’acqua. Problemi anche a Caronno Pertusella dove i pompieri sono dovuti intervenuti in via Pola.

Per i video e le foto si ringraziano i nostri lettori.