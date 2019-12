ROVELLO PORRO – Sabato sera si è conclusa la gara di biliardo, ventunesima edizione del “Trofeo Vecchio frack” organizzata dal Bar Peppo di Rovello Porro.

“Ci teniamo a condividere qualche foto della serata, ringraziando Luca e la sua famiglia per aver deciso di coinvolgere in questo evento anche la Us Rovellese, a cui è stato devoluto il ricavato della manifestazione. Se mai ce ne fosse bisogno, questa è un’ulteriore dimostrazione dell’affetto che da sempre lega lo storico bar di Rovello alla nostra realtà – dicono dalla Us Rovellese – Grazie davvero a Luca, alla sua famiglia e a tutti coloro che hanno partecipato alla manifestazione!” Un evento che ha riscosso molto successo, tanti i partecipanti e divertimento davvero assicurato per tutti, anche per chi non ha vinto.

(foto: carrellata dei vincitori della gara di biliardo che si è tenuta al bar Peppo di Rovello Porro lo scorso fine settimana; questo gioco ha ancora tanti estimatori)

20122019