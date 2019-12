Cislago, scoppia la polemica dei cestini dell’umido

CISLAGO – Via Piave, via Colombo, via Resegone, brutta sorpresa negli ultimi giorni per diversi cittadini di Cislago, la protesta dopo la raccolta della “frazione umida” dei rifiuti corre anche sul web ed è arrivata su Facebook. Dove si legge “Dopo non essere passati a ritirare l’umido lunedì, questa mattina abbiamo trovato i bidoni in questo stato!” sottolinea una cittadina. Ed anche altre ed altri hanno testimoniato la stessa problematica, bidoncini gettati a terra alla rinfusa e senza cura. La troppa fretta di chi, magari, era impegnato nella raccolta e qualcuno che si è divertito a rovesciarli?

Di certo molti cittadini ci sono rimasti male, ed i commenti sul web davvero si sprecano; è uno degli argomenti in questi giorni più discussi in paese, almeno stando alla rete.

(una delle foto pubblicate online per testimoniare quanto è successo nelle vie di Cislago)

20122019