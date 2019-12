SARONNO – Nel 2020 di Saronno ci saranno nuovi ausili per la polizia locale: in arrivo i droni.

Lo aveva annunciato recentemente ed ora c’è la determina di acquisto per l’amministrazione Fagioli, che ha deciso di mettere a disposizione dei propri agenti due droni per il controllo più capillare del territorio.

In particolare, i droni saranno utili ai vigili saronnesi prevenire abusi edilizi o scarichi abusivi e per monitorare il fenomeno dello spaccio di droga. Il modello di drone scelto, che ha comportato uno stanziamento di circa 8mila euro, è il Mavic 2 Enterprise (con riflettore, altoparlante e lampeggiante), compatto, progettato per le imprese, le istituzioni, gli enti di formazione e tutti i professionisti che desiderano avere costantemente al loro fianco uno strumento affidabile che li assista nel loro lavoro. Il personale che dovrà utilizzarlo deve, nel frattempo, seguire corsi di abilitazione per l’impiego.

25122019