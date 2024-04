Città

CASTELLANZA – E’ il giorno del cordoglio per Castellanza e l’intero comprensorio per la scomparsa di Mirella Cerini sindaco al secondo mandato morta ieri dopo le celebrazioni del 25 aprile in Municipio vittima di un malore.

LA CRONACA – L’ULTIMO DISCORSO

Tanti i messaggi di cordoglio arrivati nelle ultime ore

ROBERTO GRASSI, PRESIDENTE CONFINDUSTRIA VARESE

“Siamo attoniti e profondamente addolorati per l’improvvisa scomparsa del Sindaco di Castellanza Mirella Cerini. Un’amministratrice lungimirante, sempre pronta all’ascolto e dedita alla sua città. Garbata e gentile nei modi, allo stesso tempo determinata, nell’interpretare il proprio ruolo per il bene comune. Tutte doti che abbiamo potuto apprezzare in questo ultimo anno in cui abbiamo lavorato molto insieme su progetti di sviluppo. Come Presidente di Confindustria Varese esprimo a nome di tutte le nostre imprese le più sentite condoglianze ai suoi famigliari”

SAMUELE ASTUTI, CONSIGLIERE REGIONALE

“Provo dolore e sgomento per la morte improvvisa di Mirella Cerini, una donna così legata e così dedita, da tanti anni, alla sua comunità, la città di Castellanza. Sono vicino ai suoi cari, ai suoi colleghi di giunta e di consiglio comunale e a tutta la città, a cui porgo le mie più sincere condoglianze”.

FORZA ITALIA VARESE

Ci uniamo al dolore dei famigliari, della Giunta, dei consiglieri comunali e dei cittadini della città di Castellanza per l’improvvisa scomparsa del loro sindaco Mirella Cerini: a loro il nostro cordoglio più sentito per un evento tragico ed improvviso che ci lascia senza parole

CGIL VARESE SPI CGIL VARESE

Esprimiamo il nostro cordoglio e il nostro dolore per la prematura scomparsa di Mirella Cerini, sindaca di Castellanza. Una donna di cui ricordiamo l’instancabile impegno amministrativo, ma anche la grande sensibilità sociale nei confronti dei suoi concittadini. Siamo vicini ai famigliari e a tutta la comunità castellanzese, nel ricordo di una donna impegnata a salvaguardare quei valori di libertà e democrazia che il 25 Aprile vengono celebrati con forza in tutto il Paese.

MARIA CHIARA GADDA, DEPUTATA

“È difficile trovare le parole giuste per ricordare Mirella Cerini, perché in queste ore prevale lo sgomento e il dolore per la sua morte prematura che ci ha colto tutti impreparati. Conosco Mirella da anni, una brava sindaca e una donna appassionata, concreta, solare, gentile. Competente sulle questioni tecniche, e sempre impegnata a cercare bandi, collaborazioni e soluzioni per migliorare la vita dei suoi concittadini. Io la ricordo soprattutto per la sua sensibilità nei confronti delle persone più fragili. Mirella ha lasciato il segno a Castellanza, e in tutte le persone che come me hanno avuto l’opportunità di conoscerla come amministratrice locale e come donna piena di valori sinceri ed emozioni. Sentite condoglianze alla famiglia e a tutta la comunità di Castellanza”, così su Facebook la deputata di Italia Viva Maria Chiara Gadda.

