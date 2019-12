La generosità dei calciatori dell’Amor (2010) per i bimbi del Galmarini di Tradate

SARONNO – Un regalo tangibile per i piccoli ricoverati in pediatria a Tradate e soprattutto un grande messaggio educativo sul rinunciare a qualcosa per far felici gli altri. Per il secondo anno i piccoli calciatori del 2010 dell’Amor Sportiva che hanno deciso di rinunciare ad uno dei propri regali di Natale per condividerli con i piccoli degenti del reparto di pediatria dell’ospedale Galmarini.

Tutto è nato, all’anno scorso da un’idea del mister Sergio Borroni che ha chiesto ai propri giovani calciatori, una ventina, di rinunciare ad un gioco per condividerlo con chi durante le feste vive un momento di difficoltà. Sono stati raccolti molti giocattoli. Quindi il dirigente Mauro Cattaneo ha organizzato la donazione con il reparto di pediatria dell’ospedale tradatese Galmarini. Un’iniziativa che ha emozionato i piccoli calciatori tanto che quest’anno è stata ripetuta. Domenica 22 dicembre una delegazione dei piccoli calciatori, tutti sorridenti e in divisa, hanno consegnato, camera per camera, ai piccoli degenti i regali accompagnati dai dirigenti della società e il mister. Tutti i giocattoli rimasti al termine della consegna, davvero tanti a riprova della generosità dei saronnesi, sono stati lasciati nella sala giochi del reparto a disposizione dei futuri degenti.

