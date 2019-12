Santo Stefano con accoltellamento al Matteotti di Saronno

SARONNO – Santo Stefano con lite e coltellate in una casa di via Amendola al quartiere Matteotti di Saronno dove attorno a mezzogiorno è scoppiata una discussione fra due dei presenti, discussione che ha finito con il degenerare. Il ferito, di 50 anni ed originario della Campania, è stato trasferito all’ospedale Niguarda di Milano per tagli al torace, al volto ed alla coscia sinistra, non è in pericolo di vita. Poco dopo al comando carabinieri di Mozzate si è presentato spontaneamente un 44enne residente a Mozzate, e parente della ex moglie del ferito. All’origine di tutto, a quanto pare, sono state questioni famigliari. Il mozzatese avrebbe dichiarato di essersi difeso, l’intera vicenda resta al vaglio dei militari del capitano Pietro Laghezza della Compagnia di Saronno, che conducono l’inchiesta.

Il ferito, che da qualche anno è domiciliato in Spagna, ha riportato comunque tagli piuttosto superficiali.

26122019