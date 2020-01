LAZZATE – In merito al tema dell’inquinamento in Lombardia, il vicecapogruppo regionale della Lega, il lazzatese Andrea Monti, replica al consigliere pentastellato Massimo De Rosa. “Apprendiamo con piacere che il consigliere De Rosa domani incontri il ministro Costa per discutere di inquinamento. Ne parleranno tra colleghi di partito, dimenticandosi che un ministro dovrebbe rappresentare tutti e non solo una parte politica. Mi aspetto dunque che il ministro Costa incontri quanto prima il presidente e l’assessore regionale alla partita per fare il punto su tutti i provvedimenti ambientali riguardanti la nostra Regione, non solo riferiti alla qualità dell’aria”.

“Il consigliere De Rosa potrebbe iniziare ad informarsi sui provvedimenti che la Regione ha già approvato e che lui teoricamente dovrebbe già conoscere: il piano per la qualità dell’aria, il progetto move-in, le delibere sugli incentivi per la sostituzione dei veicoli più inquinanti, i documenti sullo sviluppo sostenibile, le misure attuative del piano energia e ambiente”.

Domandiamoci invece cosa stia facendo il Governo: ad esempio Regione Lombardia ha appena stanziato 26,5 milioni di euro per la sostituzione dei veicoli più inquinanti, di cui solo 2 milioni sono arrivati dal Governo”. “Siamo inoltre ancora in attesa dell’attuazione concreta di quanto stabilito dal Governo a giugno durante il Clean Air Dialogue. A cominciare dal fondo nazionale di 400 milioni di euro l’anno di cui ancora non abbiamo visto un euro. Forse De Rosa non si è neppure accorto di quello che stiamo facendo o forse più semplicemente si sta cimentando in un’operazione di propaganda con l’obiettivo di recuperare una manciata dei tanti consensi persi dal suo movimento”.

07012020