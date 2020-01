CISLAGO – E’ arrivato alla 4^ edizione di Dialettando l’iniziativa promossa dal Comune per promuovere e tenere vivo il dialetto cittadino. Un evento a cui ha annunciato la sua presenza ed attenzione anche il sindaco Gianluigi Cartabia.

“Mi sembra solo ieri – spiega l’assessore Marzia Campanella – quando nel 2017 ho proposto per la prima volta a Cislago di festeggiare la Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali. Ho ritenuto doveroso inserire a calendario questa data e quella sera saremo in Auditorium tutti insieme per valorizzare i nostri dialetti”.

Perché promuovere questa giornata? “Perché ogni Paese ha, nel proprio dialetto, concentrata la sua storia e anche il suo carattere, il suo modo di vedere la vita – rimarca Campanella – i dialetti sono un elemento d’identità e d’integrazione. Essi non vanno praticati come fattori di separazione e di visione, ma come elementi di una più complessa unità linguistica e culturale”

La Pro Loco “che da sempre è impegnata in questa attività di recupero e tutela di saperi e tradizioni, che oggi più che mai rischiano di scomparire” collaborerà con l’Amministrazione Comunale e avrà il piacere di presentare il secondo dvd dal titolo “Te se rigordi i tempi indree…”.

Confermata la collaborazione della compagnia teatrale Il Laboratorio delle Idee di Cislago che si esibirà con delle divertenti scenette. A movimentare e rallegrare la serata ci sarà anche il gruppo musicale The cadregas che si esibirà con un repertorio rigorosamente in dialetto milanese.

Al termine della serata si potrà degustare dei dolci tipici di alcune Regioni d’Italia.

“E’ doveroso – conclude Campanella – che io ringrazi tutti i collaboratori per il gradito supporto.

Sono certa che anche questa edizione avrà successo”.

