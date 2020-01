COGLIATE – Semaforo verde per il girone B della Terza Categoria di Como e la Cogliatese riparte col piede giusto. Prestazione solida dei biancoazzurri che spazzano via il Carugo con un rotondo 5-0. Apre le danze Beretta, che incorna su cross di Turchetto. Il raddoppio arriva sempre col numero nove che non spreca l’assist di Zappa dalla sinistra. Poco prima della fine del primo tempo capitan Pastore raccoglie un pallone vagante nell’area piccola e fa 3-0. Nella ripresa la formazione di Basilico dilaga con Zampieri che mette in rete da pochi passi su splendido cross di Pascale. Nel finale proprio Pascale spara una bordata da fuori area e sigla il gol del definitivo 5-0. Tre punti importanti per cominciare il girone di ritorno col piede giusto, settimana prossima sfida contro l’Oratorio Figino, altra concorrente in corsa per un posto nei playoff.

Cogliatese-Carugo Academy 5-0

COGLIATESE: Borgonovo, Pastore, Roncalli, Capello, Chiari, Marcolongo, Turchetto, Basilico, Beretta, Cattaneo, Zappa. A disposizione Caimi, Ventrella, Amadio, Manno, Bolis, Zampieri, Pascale. All. Basilico

CARUGO ACADEMY: E. Sironi, Radice, Comotti, Proserpio, D’Ambrosio, Lopez, Abu, Fiorenza, Stirpe, Maisano, Meroni. A disposizione Vigano, Vittani, G. Sironi, Giunta, Benetti, Rosan. All. Ciofi

Marcatori: 27’ pt Beretta, 40’ pt Beretta, 45’ pt Pastore, 31’ st Zampieri, 45’ st Pascale

Arbitro: Cela di Saronno

foto d’archivio.