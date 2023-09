Calcio 3′ cat. A, grande partenza del Misinto che vince e convince alla prima stagionale

CARUGO- Nella 1′ giornata del campionato di Terza Categoria, nel girone A della sezione di Como, il Misinto 1971 è ospite sul campo della Carugo Academy, in una partita dominata dalla squadra ospite che vince per 1 a 3.



Nel primo tempo parte molto bene la squadra di Mister Mazzolla che si porta in vantaggio al 30′ con la rete siglata da Parenti, su cui il portiere avversario, Sironi, non può nulla. La Carugo Academy prova a raggiungere il pari, ma arriva lontana dallo specchio della porta. I primi 45′ terminano, quindi sul risultato di 0 a 1 in favore del Misinto.

Il copione non cambia nel secondo tempo, con gli ospiti che spingono sull’acceleratore e trovano il raddoppio su una gran punizione calciata molto bene da Bellusci. I padroni di casa, però, non si arrendono ed accorciano le distanze con la rete siglata sfruttando un rimpallo in area.

La Carugo Academy si riversa tutta in avanti alla ricerca del 2 a 2, ma viene colpita in contropiede dal Misinto con l’assist di Romeo per Lo Verso che spiazza Sironi e mette in cassaforte il match sul risultato di 1 a 3.



Ottima prestazione degli ospiti che ottengono i primi 3 punti stagionali, molto importanti anche dal punto di vista morale. Al contrario la Carugo Academy dovrà tentare di rifarsi alla prossima gara, che avrà contro l’Alto Lario Calcio.



Carugo Academy-Misinto 1971 1-3.

CARUGO ACADEMY: E. Sironi, Calciano (10′ s.t. F. Frigerio), Hashmi, Radice (1′ s.t. Cappelletti), L. Sironi, Novati, Fall (10′ s.t. Parravicini), Elli (10′ s.t. Benetti), Barbarulo (15′ s.t. Colloredo), Fiorenza, Rusconi. A disp: D’Aprile, M. Frigerio, Sessa, Giacomelli.

MISINTO 1971: Bordonali, Spinelli, Bellusci (51′ s.t. L. Cattaneo), Costanzo (25′ s.t. Scattolin), Anzani, F. Cattaneo (13′ s.t. Pizzutti), Parenti (28′ s.t. Rossin), Peverelli, Lo Verso, Romeo, Cederle (37′ s.t. Pecin). A disp: Schiatti, Bettin, Baldassarre.

