SARONNO – E’ in programma sabato 15 febbraio alle 14,30 alla sala meeting dell’Hotel Della Rotonda in via Novara il convegno “Continuità territoriale per la Sardegna – l’impegno degli emigrati sardi in Italia” organizzato dal circolo saronnese Grazia Deledda.

Il convegno con valenza nazionale, saranno presenti delegazioni provenienti dalle 70 associazioni Sarde sparse in tutta Italia. Ospiti la ministra ai Trasporti Paola De Micheli, Alessandra Zedda vice presidente della Giunta regionale sarda e assessore al Lavoro e Giorgio Todde delegato ai trasporti. Saranno presenti i rappresentanti di tutte le compagnie marittime che operano da e per la Sardegna.

“E’ in scadenza l’accordo Stato/Compagnie Aeree da e per la Sardegna e il nuovo contratto sulla Continuità Territoriale aerea stenta, è il caso di dirlo, a decollare – spiegano gli organizzatori – Il contratto sulla Continuità Territoriale marittima, detenuto dalla Compagnia Tirrenia, scade nel luglio 2020, in piena stagione estiva, ad oggi non si intravede nessun spiraglio ne per un rinnovo ne per un nuovo bando. Questa situazione di stallo nel definire quali saranno i trasporti da e per la Sardegna, sia aerea che marittima, ha già fatto lievitare in modo incredibile i prezzi di trasporto”.

E concludono: “Con il nostro convegno, non abbiamo certamente la presunzione di risolvere in un pomeriggio i gravosi problemi legati ai trasporti. Vogliamo più semplicemente che i responsabili da noi chiamati a Saronno ci dicano come intendono risolvere i problemi nati con le di diverse convenzioni in scadenza e che si impegnino a trovare soluzioni per calmierare i prezzi, oggi, in particolare per i mesi estivi, diventati inaccessibili”.

(un passata edizione dei convegni organizzati dal Circolo Deledda a Saronno)

