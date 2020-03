Coronavirus, lutto a Saronno: è scomparso Peppone Ceriani del Centrotela

SARONNO – Lutto a Saronno per la scomparsa di Giuseppe Ceriani, da tutti conosciuto come Peppone, “storico” titolare del Centrotela Ceriani. E’ uno dei tre saronnesi scomparsi a causa dell’epidemia di Coronavirus.

Dal Centrotela lo ricordano così.

Ci hai lasciati con la delicatezza e la dolcezza che ti hanno sempre contraddistinto. Tantissime persone ci hanno fatto sentire il loro affetto e la stima per te anche in questo momento di lontananza. A ciascuno di voi arrivi il nostro sincero ringraziamento nell’attesa di ritrovarci e provare a ricominciare tutti insieme.

“Gabriella, siamo appena stati raggiunti dalla notizia. Giuseppe, il signor Ceriani per noi, non ce l’ha fatta. A nome dei miei fratelli e mio, le giunga la nostra vicinanza e il nostro affetto, nel ricordo di una persona con cui abbiamo fatto un lungo tratto di strada e si è fatta volere bene. Per il garbo, l’educazione e l’umanità che lo hanno sempre contraddistinto. A lei, a sua mamma, a sua sorella Elisabetta, porgiamo le nostre condoglianze, a nome di tutta l’azienda.

30032020