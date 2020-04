Coronavirus, stasera resta a casa chiacchierando con ilSaronno: Gabriele Turchetti campione di tchoukball

SARONNO – Stasera ilSaronno resta a casa chiacchierando con… Gabriele Turchetti campione di tchoukball. Troverete qui sotto la diretta Facebook disponibile anche sulla pagina Fb de Saronno.

PERCHE’ QUEST’APPUNTAMENTO SERALE?

In questi giorni vi abbiamo più volte raccontato come la nostra testata abbiamo ridotto al massimo le attività esterne (fermo restando i servizi essenziali) di tutti i collaboratori. Dunque anche ilSaronno resta a casa ma per questo non rinuncia a raccontarvi come stanno vivendo l’emergenza Coronavirus le comunità del Saronnese, delle Groane e del Tradatese.

Da addetti ai lavori ma anche da appassionati di sport ci mancano anche le competizioni e le sfide dei nostri atleti e così abbiamo pensato ad un appuntamento serale, indicativamente alle 21, in cui faremo una chiacchierata molto easy e informale con sportivi del Saronnese. Una telefonata che potrete seguire sulla nostra pagina Facebook. Ci faremo raccontare come “restano a casa” quali notizie ci sono su rinvii delle competizioni e “faremo squadra” per affrontare quest’emergenza restando isolati ma uniti nella passione dello sport. Lo faremo con una telefonata e una diretta Facebook.

Dopo l’apripista Laurence Balestrini campione saronnese di Formula Renault, Andrea Clerici della Rari Nantes, l’arbitro Francesco Palmisano, la schermitrice Martina Mascagni, il runner Matteo Colombo, la majorette Alessia Borghi, Massimiliano Piuri degli Ice goblins squadra di hockey saronnese, Lorenzo Mauri dell’Fbc Saronno, il coach della Robur Claudio Grassi, l’ostacolista Lorenzo Perini, la giocatrice di softball Valeria Bettinsoli, Ginevra Grassi della Pallanuoto Saronno, Massimo Cordiano del Cortina hockey, Andrea Cremaschi campione del pattinaggio a rotelle di velocità, il mister dell’Fbc Saronno Gianpaolo Chiodini Antonio Altobelli campione di tennis e direttore sportivo dello Sporting Club, lo speaker Agostino Masini e oggi Gabriele Turchetti campione di tchoukball