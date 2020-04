SARONNO – Non si ferma il trend al rialzo per quanto riguarda i contagi da coronavirus a Saronno. I dati odierni fanno riferimento ad un +1, portando il numero totale di persone contagiate a 70. E’ il terzo dato più rilevante della provincia di Varese; dove ce ne sono stati di più rimane Busto Arsizio che oggi ha raggiunto i 104 casi accertati, mentre a Varese città si è arrivati a 91 casi.

In provincia di Varese si segnalano, oggi, “solo” +44 casi, numero estremamente modesto se comparato con quello a cui si assistente in altre province della Lombardia. Ma con la Lombardia che in generale conferma i buoni dati degli ultimi giorni, forse – come ha rilevato lo stesso governatore lombardo Attilio Fontana – è così detto “picco” è stato raggiunto, e le misure di contenimento adottate stanno dando i loro frutti.

(foto: una veduta della Saronno deserta; in questo caso una immagine di piazza Repubblica di fronte al Palazzo comunale)

