SARONNO – In questi giorni vi abbiamo più volte raccontato come la nostra testata abbiamo ridotto al massimo le attività esterne (fermo restando i servizi essenziali) di tutti i collaboratori. Dunque anche ilSaronno resta a casa ma per questo non rinuncia a raccontarvi come stanno vivendo l’emergenza Coronavirus le comunità del Saronnese, delle Groane e del Tradatese.

Da addetti ai lavori ma anche da appassionati di sport ci mancano anche le competizioni e le sfide dei nostri atleti e così abbiamo pensato ad un appuntamento serale, indicativamente alle 21, in cui faremo una chiacchierata molto easy e informale con sportivi del Saronnese. Ci faremo raccontare come “restano a casa” quali notizie ci sono su rinvii delle competizioni e “faremo squadra” per affrontare quest’emergenza restando isolati ma uniti nella passione dello sport. Lo faremo con una telefonata e una diretta Facebook.

Come apripista abbiamo scelto Laurence Balestrini campione saronnese di Formula Renault. Laurence negli ultimi mesi è diventato un vero protagonista delle vita cittadina ha portato la sua monoposto in giro per la città ha organizzato attività nelle scuole.

Qui troverete un po’ di articoli dedicati al campione