Coronavirus, Librandi: “Il Governo può e deve fare ancora di più e senza confusione”

SARONNO – “L’azione di Governo in questo momento difficile non è chiara e rischia di creare confusione. Dobbiamo fare molto di più, con il contributo di tutti, anche delle aziende, che possono dare un contributo di conoscenza ed efficienza”. Lo dice il parlamentare di Saronno, Gianfranco Librandi, esponente del partito Italia viva di Matteo Renzi. Prosegue il politico ed imprenditore saronnese: “Programmiamo una strategia intelligente di distanziamento sociale, di aperture mirate delle aziende messe in sicurezza, di ripartenza graduale e razionale, il motore del Paese si rimette in moto ed è ancora più forte contro il virus”.

Librandi si sofferma anche sull’Europa: “La verità è che grazie agli interventi annunciati dalla Banca centrale europea, e alla resilienza dell’industria italiana, lo Stato italiano è e resterà assolutamente solvibile” rimarca il rappresentante locale alla Camera dei deputati.

(foto: il parlamentare saronnese Gianfranco Librandi, esponente nazionale di Italia viva, della quale è fra i fondatori)

07042020