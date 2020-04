A Meditel un servizio di sostegno psicologico gratuito

SARONNO – Meditel ha attivato un servizio di ascolto che fornisce sostegno psicologico per affrontare l’emergenza coronavirus e ridurre la sensazione di isolamento, di stress e disagio emotivo. Lo spazio di ascolto è un vero e proprio spazio di accoglienza delle emozioni, timore, malessere, disorientamento, incertezza che tante persone vivono in questo delicato periodo.

Il servizio è gratuito, è gestito dagli Specialisti in Psicologia clinica di Meditel in modalità on line (via Skype) o telefonica, ed è rivolto a tutti i cittadini e anche ai medici e agli operatori sanitari che sono impegnati in prima linea nella gestione dell’emergenza sanitaria.

Lo Spazio di ascolto è disponibile ogni 15 minuti, il mercoledì e il giovedì dalle 14 alle 16

Per prenotare è necessario inviare un’email a prenotazioni@meditel-group.it o telefonare al numero 02.962821 indicando il giorno e l’ora desiderati e il proprio numero di telefono e contatto Skype.

(foto a titolo esemplificativo)

10042020