MILANO – “Situazione in Lombardia è notevolmente migliorata rispetto a prima, ovunque. Negli ospedali ci sono meno ricoveri, meno persone in terapia intensiva: il tema della città di Milano è la densità di popolazione, se prima c’era rischio di una esplosione di focolai, oggi una riduzione c’è ma deve essere più significativa. Siamo in una fase positiva”. Lo ha detto in tv a metà giornata l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, soffermandosi sul mantenimento del lockdown “quasi” completo in Lombardia, “è giusto mantenere misure precauzionali almeno sino al 3 maggio. Abbiamo concesso di riaprire negozi per bambini, librerie per definizione sono luoghi di incontro, si rischierebbe assembramento e quindi qui restano chusi”.

Sui tamponi, “facciamo 10 mila tamponi al giorni, faremo di più con gli esami sierologici” ha assicurato Gallera. Il punto sui contagi in Lombardia sarà fatto come sempre nel corso della conferenza stampa da Palazzo Lombardia di Milano nel tardo pomeriggio.

14042020