LAZZATE – E’ uscito negli ultimi giorni il giornalino dell’istituto comprensivo Volta di Lazzate che contiene i progetti e le attività svolte durante il primo quadrimestre dalle tre scuole del comprensivo. La maggior parte degli articoli è stata scritta dagli alunni coordinati dalle referenti della commissione del progetto. il giornalino si capita Cabin Crew, il giornale dei capitani di domani.

Tra i diversi servizi all’interno del giornalino scolastico della scuola primaria e secondaria di Lazzate e primaria di Misinto c’è uno speciale open day, un resoconto della didattica a distanza e un rimando alla pagina Facebook dell’istituto. Non mancano alcuni richiami alle soluzioni trovate per portare avanti la didattica in questi giorni di quarantena e lockdown dettati dalle norme anticontagio da Coronavirus. In copertina anche la foto del maxi lenzuolo con l’arcobaleno posizionato davanti all’ingresso della scuola.

(foto: la copertina del giornalino dell’ic di Lazzate)