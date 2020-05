GERENZANO – Divieto d’accesso ai parchi pubblici non recintati sino al 17 maggio: il sindaco Ivano Campi ha firmato l’ordinanza, che è già in vigore; chi non la rispetta verrà denunciato; i controlli avverranno a cura della polizia locale e delle altre forze dell’ordine.

“Considerato che, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, ormai aggressivo sull’intero territorio nazionale, occorre disporre ulteriori misure atte a scongiurare assembramenti o raggruppamenti e comunque contatti ravvicinati e non assolutamente indispensabili tra le persone; considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità ha espresso forti preoccupazioni in ragione dei livelli allarmanti di diffusione del covid-19 – scrive il sindaco nella ordinanza – e considerato pertanto l’estrema necessità ed urgenza di evitare assembramenti in particolare nei luoghi pubblici, si ritiene necessario disporre il divieto di accesso e quindi di assembramento nelle zone verdi pubblici non recintate adibite a parchetti pubblici”.

