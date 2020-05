MILANO – Con +609 contagiati oggi (ai quali vanno aggiunti 25 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi) il numero totale delle persone colpite dal coronavirus raggiunge le 80.723. I ricoverati (non in terapia intensiva) sono 5.702, oggi -146; in terapia intensiva 400, oggi -80; i decessi oggi sono stati +94, per un totale di 14.839; i tamponi effettuati in tutto sono stati 466.287, oggi +10.993.

A fornire i dati quotidiani durante l’abituale conferenza stampa del tardo pomeriggio da Palazzo Lombardia di Milano è stata oggi l‘assessore regionale allo Sport e giovani, Martina Cambiaghi: “Dati importanti per voce terapia intensiva, oggi sono scesi di ottanta; ed anche numero ricoverati non in terapia intensiva è diminuito”.

In provincia, nel Varesotto 3.148, oggi +75; in Brianza 5.015, oggi +41, nel comasco 3.470, oggi +30.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: l’assessore regionale Martina Cambiaghi durante una visita a Cislago prima dell’emergenza coronavirus)

