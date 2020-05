SARONNO – “Invito tutti, saronnesi e non solo, a condividere un articolo della Costituzione repubblicana, un pensiero sul valore della democrazia, una foto o un video rappresentativi della Festa della Repubblica italiana sul gruppo “2 giugno di Saronno” disponibile su Facebook”.

E’ l’appello lanciato da Augusto Airoldi ex presidente del consiglio comunale ed ora candidato sindaco.

“Sarà una Festa della Repubblica inedita quella del prossimo 2 Giugno. Diversa nelle celebrazioni da quando, il 2 Giugno di 74 anni fa con il primo referendum istituzionale, gli italiani scelsero definitivamente la forma repubblicana.

Dopo aver reso omaggio al Milite Ignoto all’Altare della patria a Roma, il Presidente Mattarella volerà a Codogno per un incontro informale con le autorità locali ed il Presidente della Lombardia, Fontana. A significare quanto la festa di quest’anno sia segnata dal dramma del Coronavirus.

Le celebrazioni istituzionali, ancorché in forma ridotta e rispettose delle norme anti contagio, non sono vietate e non mancheranno in tutta Italia. Molti sindaci, di ogni orientamento politico, ne hanno già comunicato le modalità, spesso annunciando anche la diffusione tramite i canali social per condividerle con i loro cittadini. Spiace dover rilevare che, a Saronno, non sarà così.

La Festa della Repubblica è un’occasione importante per riaffermare i principi fondamentali su cui si basa la nostra identità di cittadini italiani. Una festa cui non vogliamo rinunciare, pur evitando assembramenti rischiosi per la nostra salute. Una festa che ci unisce ancora di più dopo questi mesi difficili e dolorosi.

Facciamo che questo 2 Giugno sia davvero la festa di tutti i saronnesi. Non c’è Italia e non c’è Repubblica senza Saronno!