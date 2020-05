SARONNO – Posti preassegnati e distanze di sicurezza così da sabato 20 giugno ripartirà il “Cinema sotto le stelle” organizzato nel cortile interno del teatro Giuditta Pasta nel complesso di Casa Morandi in viale Santuario. L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’assessorato alla Cultura guidata da Maria Assunta Miglino. A curare la rassegna sarà come tradizione la Mastercine S.a.s, una società che gestisce la sala Pellico e quella del quartiere Prealpi potendo vantare un’esperienza pluriennale non solo in città ma anche nell’intero comprensorio. “Abbiamo ritenuto opportuno promuovere l’iniziativa al fine di favorire la ripresa delle attività culturali cittadine come elemento fondamentale per la ricostruzione della coesione sociale della nostra comunità – spiega l’assessore alla Cultura Maria Assunta Miglino – Inoltre, considerando le difficoltà non solo economiche ma anche degli spostamenti, riteniamo che l’offerta cittadina possa essere qualcosa di davvero importante per andare incontro a chi rimarrà in città”. Il punto di partenza resta comunque l’attenzione alla sicurezza dei partecipanti tanto che il cinema partirà dopo il 15 giugno, data da cui sono autorizzate le attività all’aperto, e rispettando tutte le disposizioni ossia i posti a sedere preassegnati, il rispetto della distanza interpersonale di un metroe tra le altre cose l’uso della mascherina. Anche per questo la capienza dello spazio sarà ridotta: “Come da planimetria elaborata dall’ufficio tecnico – conclude l’assessore Miglino – la capienza massima del cortile di Casa Morandi risulta essere di 119 posti”.

(foto: una vecchia immagina del cinema sotto le stelle)

30052020