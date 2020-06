SARONNO – “La polizia uccide”, un maxi graffito è stato realizzato stanotte in piazza dei Mercanti dagli anarchici. La scritta realizzata con spray nero ha al proprio interno una serie di stencil con i nomi di diverse vittime da George Floyd a Stefano Cucchi e senza dimenticare Giuseppe Uva. Accanto un’altra scritta realizzata con spray giallo con scritto “Ogni anno la polizia uccide migliaia di persone in tutto il mondo”. Location il graffito sulla mobilità realizzato dall’Amministrazione comunale in piazza dei Mercanti nell’ambito del progetto Ciclometropolitana.

Ad accorgersi del nuovo graffito i primi ambulanti del mercato contadino che hanno allertato al polizia locale che ha recuperato le immagini della videosorveglianza nella speranza di risalire agli autori del blitz. Murales dunque di enormi dimensioni e davvero impossibile da non vedere per i frequentatori del mercato del sabato.

(foto: le scritte in piazza dei Mercanti fotografate dopo il mercato contadino di sabato mattina)

20062020