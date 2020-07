Caos all’Esselunga e dietro la chiesa, la Polizia locale ferma un esagitato

SOLARO – Intervento ieri pomeriggio della Polizia Locale in piazza Monsignor Cattorini, nel parcheggio dietro la chiesa parrocchiale. Un ragazzo, lo stesso che pochi minuti prima aveva già creato caos e disagi nel parcheggio dell’Esselunga sulla Saronno-Monza, è stato sorpreso a frugare nei pressi delle automobili, forse con l’intento di rompere qualche finestrino per impossessarsi di piccoli oggetti di valore o di qualche monetina lasciata all’interno. Il giovane di origini marocchine era in evidente stato di alterazione ed all’arrivo della Polizia Locale ha iniziato una sassaiola contro gli agenti che, impassibilmente e molto professionalmente, sono riusciti a bloccarlo. Sul posto sono sopraggiunti anche i carabinieri per il trasferimento in caserma.

Critico il commento di Gianmarco Belotti della lista Lega Centrodestra Solaro: «Il tema della sicurezza di piazza Cattorini (al pari di altre “zone fragili”) era stato dibattuto in consiglio comunale quando avevamo suggerito alla giunta di studiare l’implementazione della videosorveglianza , estendendola ad alcuni luoghi a rischio. La risposta della giunta era stata, testualmente: “Questo mi spiace dirlo ma non si può fare perché le obiezioni sollevate e le idee sollevate sono certamente in qualche modo anche condivisibili, non condivido invece l’idea di fare di Solaro un Grande Fratello su Canale 5, tappezzando di telecamere qualunque via e qualunque posto a rischio”. La giunta proponeva invece, sempre testualmente, un altro approccio, naturalmente non meglio specificato. Anche alla luce di quanto accade abitualmente in piazza Cattorini, siamo estremamente curiosi di capire quale sia questo altro approccio».

