Misinto: sfide di flipper per tutti

MISINTO – Sabato 18 luglio serata speciale proposta dal comune di Misinto per giovani, adulti e anziani e chiunque abbia intenzione di passare una serata in compagnia dopo il periodo di lockdown. Ovviamente saranno rispettate tutte le norma di sicurezza che garantiscono la buona riuscita della serata senza creare assembramenti rischiosi.

Le attività organizzate sono diverse e distribuite in modo tale da occupare ogni momento con il piacere dello stare insieme, tra cui il primo divertente torneo di flipper cup. Il ritrovo è in piazza Statuto a partire dalle 18, di seguito è riportato il programma.

A partire dalle 18 ci sarà gioco libero per tutti prima dell’intrattenimento musicale con dj Rudy che presenterà la storia della musica italiana attraverso ricordi ed emozioni a partire dalle 19.

Per quanto riguarda il torneo, invece, si raccoglieranno le iscrizioni entro le 20 per dare inizio alla gara per le 20.30.

In caso di maltempo gli eventi saranno annullati.

(foto da google maps)

02072020