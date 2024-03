Cronaca

MOZZATE / LOCATE VARESINO – Un 34enne marocchino, già con precedenti penali, è stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri della stazione di Mozzate, con l’accusa di aver commesso due rapine, una a Locate Varesino e una a Mozzate, risalenti a diversi anni fa.

L’arresto dell’uomo è avvenuto nell’ambito del piano di ricerca e cattura di soggetti destinatari di misure di restrizione. Infatti l’individuo è ritenuto responsabile per due rapine: i fatti sarebbero stati commessi l’uno il 13 settembre 2019 a Locate Varesino, mentre l’altro il 2 marzo 2021 a Mozzate. Il 34enne, che da allora non aveva scontato la pena per i due crimini commessi, dovrà ora scontare una pena cumulativa di oltre quattro anni di reclusione.

