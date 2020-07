Saronno, il Comune cerca 5 vigili: alla prova pratica si presenta un quinto dei candidati

SARONNO – Era prevista la oggi la prima prova pratica per i 5 posti di agenti del comando di polizia locale indetto dall’Amministrazione comunale nel 2019.

La prova pratica avrebbe dovuto tenersi a febbraio ma l’emergenza coronavirus aveva costrutto il Comune a sospendere le prove previste per i 48 candidati.

Oggi si è tenuta la prima prova pratica il test in moto ma, un po’ a sorpresa, dei 48 candidati idonei a sostenere la prova tra quelli che aveva presentato la domanda se ne sono presentati solo 9. Tre nella seduta del mattino e 6 in quella del pomeriggio. Gli agenti del comando di piazza Repubblica, alla presenza del comandante Giuseppe Sala e del dirigente Mauro Gelmini, hanno predisposto un percorso in piazza dei Mercanti tra birilli e cinesini.

I candidati in sella ad una delle moto in dotazione al comando si sono cimentati con un percorso in cui dovevano deviare un ostacolo, fare lo slalom, percorrere un corridoio tra i birilli e dare prova di accelerata e di frenata con la ruota anteriore all’interno di un’area definita. “Sicuramente l’emergenza covid, visto che sono passati quasi 6 mesi dal bando, ha penalizzato la presenza di oggi alla prova pratica – spiega il comandante Giuseppe Sala – probabilmente anche il periodo di ferie ha ridotto ulteriormente il numero dei partecipanti”.