CARONNO PERTUSELLA – Il prossimo sabato 18 luglio (ritrovo alle 9.30, in campo alle 10) tocca al settore giovanile agonistico andare alla ricerca di giovani talenti da inserire nel suo gruppo di squadre. Alberto Croci, direttore sportivo delle squadre di allievi e giovanissimi del vivaio rossoblu, è pronto con i suoi collaboratori ad ospitare direttamente allo Stadio Comunale di Caronno Pertusella di corso della Vittoria 999 tutti i nati del 2007 che vorranno vestire la storica maglia rossoblù (sono invitati a presentarsi anche i ragazzi del 2007 che la scorsa stagione hanno fatto parte della Caronnese).

Anche questi open days saranno effettuati allo stadio della Prima Squadra, a testimonianza della volontà da parte della Caronnese di dare la massima rilevanza al settore giovanile. Sul campo in sintetico del Comunale, solcato dai giocatori della Serie D, i ragazzi saranno i protagonisti rispettando tutte le regole anti Covid. Tutto è pronto: si raccomanda a coloro che desirano partecipare agli open days di arrivare per tempo allo stadio con mascherina personale e con copia della visita medica valida; si informa che in loco sarà distribuita una specifica autocertificazione da compilare al momento. Per logiche anti Covid non sarà possibile effettuare la doccia all’interno degli spogliatoi. Per informazioni: segreteria telefono 029659623 o contattare Alberto Croci (direttore sportivo settore giovanile agonistico) telefono 3393049516, email: [email protected] o [email protected], web: caronnese.com.

14072020