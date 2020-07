TURATE / GERENZANO – Grave incidente stradale questo pomeriggio sull’ex statale Varesina al confine fra Gerenzano e Turate, ed in territorio di quest’ultimo comune. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Cantù, l’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca ed è stato fatto arrivare anche l’elisoccorso dall’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel comasco: a preoccupare le condizioni di un motociclista, di 46 anni, che con il proprio mezzo – si tratterebbe di una Harley Davidson – si è scontrato con una vettura, il cui conducente sarebbe rimasto illeso.

Il sinistro è avvenuto alle 16.50, nei pressi della intersezione con via Casa Cristina, come detto verificatosi in territorio turatese. I tutori dell’ordine, oltre che impegnati a deviare il traffico per consentire che i soccorsi avvengano in tutta sicurezza, sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e mettere a fuoco le eventuali responsabilità dell’incidente; e stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti.

(foto archivio: l’elisoccorso in azione nella zona)

20072020