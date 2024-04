Cronaca

SARONNO – Incidente stradale questa mattina alle 7.40 in via Volonterio dove si sono scontrate un’automobile ed una motocicletta. Il sinistro è è verificato nell’area limitrofa al liceo classico Legnani, ad avere bisogno di cure mediche è stato un uomo di 58 anni, soccorso da una pattuglia della polizia locale ed una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusells; è stato comunque visitato e medicato direttamente sul posto, non è stato necessario l’eventuale trasporto in ospedale. Il cinquantenne aveva infatti riportato solo lievi contusioni.

La vigilanza urbana ha avviato accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto e mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

