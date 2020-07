SARONNO / TRADATE – Nessun nuovo caso positivo al coronavirus nell’ultima settimana a Tradate, non è andata altrettanto bene a Saronno dove è stato scoperto un nuovo caso: +1 con totale ora di 243 casi accertati. Una modesta crescita che invita a non abbassare la guardia.

Ecco il quadro della situazione nelle principali località del Varesotto, aggiornata alle scorse ore (fra parentesi il dato del 20 luglio):

Saronno 243 (242)

Varese 323

Busto Arsizio 403

Gallarate 267 (264)

Ieri pochi casi in Lombardia, nessun decesso; pochi casi anche nel Varesotto, anzi solo +1 come nel Comasco; e +2 in Brianza. Ieri non si è registrato alcun decesso in Lombardia e in provincia di Sondrio non ci sono nuovi contagi. Per quanto riguarda i nuovi casi, sono solo +53 dei quali +19 debolmente positivi.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus sul territorio.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

25072020