SARONNO – Ladri di… cibo per gatti a Saronno: la segnalazione viene dai volontari della sezione cittadina dell’Enpa, l’Ente nazionale per la protezione degli animali. Che hanno in questi giorni avuto diverse brutte sorprese, gli angoli per la distribuzione di cibo alla colonie feline di via Don Guanella e di via Vincenzo Monti sono stati infatti presi di mira dai teppisti e qualcuno ha rubato anche i croccantini che erano destinati ai felici e che dunque sono rimasti a digiuno.

Sono spariti anche dei distributori di cibo, che erano stati posizionati da quelle parti. Dall’Enpa anche un memo per i concittadini: in via Monti e via Guanella ci sono colonie feline regolarmente censite e sotto il monitoraggio e la “gestione” dell’Ente. I gatti non hanno bisogno di altro cibo rispetto a quello fornito loro dai volontari che sono gli unici autorizzati ad occuparsene.

(foto archivio: una colonia felina alla periferia di Saronno)

20082020