SARONNO – Domani entra nel vivo l’iniziativa dell’amministrazione comunale “Le mani nel piatto“. L’evento prevede l’allestimento di laboratori dimostrativi, stand espositivi e di vendita e show cooking per gli adulti, ma anche giochi e spettacoli educativi ai quali potranno assistere i bambini. L’obiettivo di questa iniziativa è quello di rendere consapevoli le persone dell’importanza del cibo e della sua elaborazione sotto diversi punti di vista al fine di sviluppare una consapevolezza in proposito. L’appuntamento con i vari allestimenti sarà domenica 19 settembre 2021 dalle 10 alle 19 in piazza Libertà e zona pedonale e sarà possibile partecipare a diverse iniziative.

Tutto il programma – Dalle 15 si terrà il “memory alimentare” che permetterà di imparare a mangiare bene in modo divertente e leggero attraverso un divertentissimo gioco di educazione alimentare per i bambini dai 5 ai 12 anni. Inoltre tutti i partecipanti riceveranno in omaggio il gioco Memory e le mele de “Il frutteto del parco” di Ceriano Laghetto.

Dalle 10 alle 18 si svolgerà invece lo spettacolo “Le api, il miele e l’ambiente” a cura di “Apicoltura bio murun” nel quale verrà spiegato tutto in merito al mondo dell’alveare e delle api che vi abitano e lavorano.

Alle 11 si terrà la visita all’orto antico di via San Cristoforo e alle 17 la premiazione del contest fotografico “frutta e verdura dei nostri orti e frutteti” a cura di Semplice terra.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’indirizzo mail [email protected] oppure visitare il sito web www.comune.saronno.va.it.

18092021

(foto d’archivio)

18092021