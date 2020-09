Auto incendiate nella notte: indagini aperte a Limbiate

LIMBIATE – Quattro auto a fuoco nella notte tra giovedì 3 venerdì 4 settembre in via Monte Sabotino a Limbiate.

Alle 3.30, prima uno scoppio e poi alte fiamme si sono propagate da uno, due, alla fine da quattro veicoli posteggiati nel piccolo parcheggio di via Monte Sabotino. Immediata la chiamata alle forze dell’ordine che si sono portate sul posto: oltre alla pattuglia dei carabinieri, i mezzi dei vigili del fuoco di Desio e di Bovisio Masciago, che hanno spento il fuoco e scongiurato danni più ingenti.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e questa mattina nel parcheggio solo i quattro veicoli incendiati: spetta ora alle forze dell’ordine l’indagine per risalire alle cause di questo incendio.

L’allarme è dato più che altro dallo storico recente: è già la quinta volta in due anni che si verificano episodi simili, con auto andate in fiamme nella notte. E’ successo in via Lombra, all’imbocco del Parco delle Groane, poi nella centralissima via Piave e, nella stessa notte, anche ad altre auto posteggiate più in periferia, e ancora un’altra volta nel parcheggio tra via Trieste e via Saragat, e più recentemente in piazza Solari, senza contare un ennesimo episodio che si è registrato all’incirca un anno fa proprio nello stesso parcheggio di via Monte Sabotino, preso di mira anche questa notte.

04092020