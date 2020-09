Coronavirus, Rovellasca non è più covid-free

ROVELLASCA – Un positivo a Rovellasca: il paese della bassa comasca non è più covid-free ma la buona notizia è che nessuno risulta attualmente sottoposto a sorveglianza, e dunque al momento si può parlare di un caso isolato. Lo si desume dai dati forniti nelle scorse ore dall’Amministrazione civica del sindaco Sergio Zauli che, come avviene abitualmente dall’inizio dell’emergenza coronavirus, informa puntualmente i cittadini.

Dunque, al momento risulta una persona positiva al covid; dall’inizio della pandemia 23 persone sono guarite e, purtroppo, a Rovellasca si sono registrati in tutto 5 decessi.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

04092020