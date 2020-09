SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa relativo all’approvazione degli equilibri di bilancio durante la seduta di Consiglio Comunale avvenuta ieri sera.

“Ieri sera è stata approvata in seduta di Consiglio Comunale la “Verifica del permanere degli equilibri di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi e assestamento generale del bilancio di previsione 2020-2022”.

Di norma, gli equilibri di bilancio devono essere presentati entro il 31 luglio ma, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, la presentazione degli stessi è stata prorogata fino al 30 novembre.

Durante il periodo emergenziale si è reso necessario adottare determinate misure per far fronte alle mancate entrate nelle casse comunali, cercando allo stesso tempo di impedire il taglio dei servizi garantiti ai cittadini.

Per comprendere dunque i provvedimenti adottati, occorre contestualizzare quanto accaduto nel corso di questi mesi.

Quest’anno, più che nel passato, è stato necessario monitorare costantemente l’andamento di bilancio per evitare situazioni di squilibrio che avrebbero potuto portare, se sottovalutate, addirittura al dissesto.

L’Amministrazione, prima dell’arrivo dei trasferimenti statali e regionali, ha provveduto a mettere in sicurezza il bilancio grazie allo svincolo in avanzo libero 2019 di 1.200.000,00 euro di Fondo crediti di dubbia esigibilità con l’obiettivo di coprire, con tale cifra, le spese necessarie e garantire i servizi nell’attesa che giungessero gli aiuti da parte del Governo.

Solo a fine luglio è stato infatti comunicato l’arrivo di 2 milioni di euro da parte dello Stato per sopperire alle mancate entrate dovute alla emergenza Covid, oltre al fondo PON di 130 mila euro in conto capitale, sempre da parte del Ministero, per finanziare interventi volti a garantire sicurezza anti Covid all’interno dei plessi scolastici.

Va sottolineato che i 2 milioni di euro possono essere utilizzati solo a copertura delle mancate entrate e non per dare aiuti a realtà presenti sul territorio e alla fine debbono essere rendicontati con un eventuale conguaglio a rimborso.

Nello stesso periodo è stato assicurato, anche da parte di Regione Lombardia, l’arrivo di 700 mila euro per investimenti.

Occorre specificare, per non incorrere in errore, che i trasferimenti ordinari da parte dello Stato che il Comune riceve ogni anno sono ben altra cosa.

Per esempio nel 2002 sono arrivati nelle casse del Comune trasferimenti per 8.923.000,00 di euro, per passare nel 2014 a trasferimenti per 2.768.507,00 di euro, per arrivare al Consuntivo 2019 con un trasferimento di 196.336,98 euro.

A seguito dunque della ricognizione generale della situazione finanziaria dell’Ente, si stima una condizione di complessivo equilibrio nella gestione del bilancio.”

(Foto d’archivio)

