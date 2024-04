Politica

STRASBURGO – “Il Regolamento europeo sugli imballaggi approvato oggi dal Parlamento europeo, contro cui la Lega si è opposta fin da subito, è l’ennesima, e si spera ormai l’ultima, eco-follia prodotta da questa UE. Questa norma, caratterizzata da un impianto ideologico e impositivo, è un grave danno non solo alle aziende italiane del settore, ma anche ai consumatori stessi. La volontà europea di bandire intere categorie di confezioni monouso e di imporre in tutta l’Unione il riuso al posto del riciclo, in cui l’Italia è tra i migliori esempi virtuosi, finirà solamente per creare nuovi oneri burocratici e costi che danneggeranno la competitività internazionale di migliaia di grandi, piccole e medie imprese italiane, eccellenze riconosciute a livello mondiale nella produzione di diverse qualità di packaging già oggi in gran parte sostenibile e riciclabile. Nonostante ciò, siamo tuttavia fiduciosi che il prossimo 8 e 9 giugno si possa cambiare l’attuale maggioranza verdi-sinistra al potere a Bruxelles, riportando il buonsenso tra i palazzi europei”.

Così in una nota Isabella Tovaglieri, eurodeputata della Lega.