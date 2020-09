SARONNO – “Faremo un libro fotografico dedicato al Primo premio Città di Cultura che si è tenuto a Saronno il 7 settembre” dichiara Luciano Silighini Garagnani rendendo pubblica qualche anteprima del servizio fotografico realizzato da Ivano Fusetti “volti, emozioni e un pubblico di quasi 200 persone intervenuto solo per omaggiare la cultura a Saronno non si era mai visto. Poeti, scultori, artisti dello spettacolo, un esempio di come Saronno tiene alla cultura e ha uomini di cultura. Da questo libro partiremo per una seconda edizione ancora più straordinaria” continua il regista “Beppe Fiorello ha fatto emozionare tutti col suo messaggio di ringraziamento per il premio a cui ha detto di tenere molto, mentre raccontava la storia di Enzo Muscia presente sul palco. Nicola Campiotti venuto da Roma nella Saronno tanto a lui cara e un grazie immenso a Paolo Bosisio, preside del reality Il Collegio intervenuto nonostante un intervento subito pochi giorni prima. Questo significa amare l’arte e correre per omaggiarla in ogni modo” .

All’evento dell’arena estiva di Casa Morandi, in viale Santuario, sono state premiate 27 persone nelle varie categorie artistiche. “Andrea Leanza è un orgoglio mondiale ed è saronnese come saronnese è l’Associazione amici della Lirica che ha grandi persone come Memi Pollastri, Anna Maria Pizzoli e Roberto Iuliano” rimarca Silighini “non sto ad elencare tutti i grandi nomi che abbiamo avuto sul palco ma mi sento di ringraziare sopratutto le autorità politiche cittadine intervenute. Hanno dimostrato che le istituzioni se vogliono sanno essere vicine alla cultura e così ringrazio di vero cuore il sindaco emerito di Saronno Pierluigi Gilli, l’onorevole Gianfranco Librandi che nonostante l’immenso lavoro che svolge a Roma non ha voluto mancare, il consigliere comunale Alfonso Indelicato rappresentante di primo piano della politica cittadina” conclude Silighini.

I premiati:

Alberto Borroni, pittore “Premio artista del pennello e della tela”

Francesco Schiavo, scultore “Premio maestro della scultura”

Anna Maria Pizzoli, Roberto Iuliano, Memi Pollastri, membri dell’associazione amici della lirica Giuditta Pasta “premio magia del canto”

Toti Denaro, musicista “Premio note che vibrano sul pentagramma”

Federico Marri, poeta, “Premio la poesia dell’anima”

Andrea Restelli, ballerino, “Premio Passi di danza, passi nel cielo”

Paolo Riva, attore

Elena Lietti, attrice

Nunzia Raia, attrice

Daniele Giulietti, attore

Ivan Brusa, regista

Mauro Paolino, regista

Roberto Albanesi, regista

Roberta Nicosia, attrice

Ciro Crivellaro, attore

Andrea Leanza, truccatore, “Premio luce e lustro settima arte”

Nicola Campiotti, regista, “Premio Saronno città di Cinema”

Beppe Fiorello, attore, “Premio Saronno città di Cinema”

Paolo Bosisio, regista e attore, “Premio la cultura in tv”

Franco Fasano, cantautore, “Premio musica e cultura”

Dorian, “Premio la musica del futuro”

Benedetta Pistillo, manager moda “Premio Saronno Città di Cultura”

Pieluigi Vellini, videomaker, “Premio Saronno città di cultura”

Enzo Muscia, imprenditore, “Premio Saronno città di cultura”

Pierluigi Gilli, sindaco emerito, “Premio Saronno città di cultura”

Gianfranco Librandi, presidente Satelios, Premio Saronno Città di cultura”

Alfonso Indelicato, letterato, “Premio Saronno città di cultura”

Maria Assunta Miglino, assessore comunale alla cultura “premio Saronno città di cultura” (non ritirato).

