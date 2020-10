In punta di piedi sul torrente Lura: sabato 10 ottobre presentazione e mostra dei progetti per la realizzazione di una passerella tra Rovellasca e Manera

ROVELLASCA – Il Consorzio Parco del Lura ha individuato, tra i 23 progetti presentati, il vincitore del concorso di progettazione per la realizzazione di una passerella ciclopedonale sulla Valle del torrente Lura. Sarà un camminamento sospeso in legno e acciaio proposto dallo Studio Edoardo Milesi & Archos di Albino (BG) a fornire un nuovo collegamento tra la frazione Manera e il centro di Rovellasca. Secondo e terzo classificato Szymon Mateusz Ruszczewski con studio a Firenze e Arch. Rategni Flavio Francesco con studio a Milano. Tre i progetti menzionati: Arch. Poian Luca – LUCA POIAN FORMS LIMITED con studio a Londra, Arch. Cambi Alessandro con studio a Firenze e Soc. Ingegneria APS Srl – Arch. Gallina Debora con studio a Reggio Calabria.

Bandito lo scorso dicembre il concorso rientra nel più ampio “Masterplan paesaggistico-ambientale per la messa in rete strategica delle progettualità in atto legate alla media Valle del Lura”, un progetto promosso dal Consorzio per migliorare la fruizione del Parco del Lura e contestualmente valorizzare il corridoio fluviale per dare centralità al corso d’acqua.

Un camminamento di quasi 70 metri di lunghezza, sospeso sopra la valle dove il torrente è il protagonista, che genera nuove relazioni e ripropone un collegamento là dove molti abitanti ricordano di essere andati in gioventù a giocare con i ciottoli del Lura, nei pressi della nota “scaletta”, che permetteva di attraversare il dislivello dell’incisione valliva.

I progetti saranno esposti presso la Sala Consigliare del Comune di Rovellasca il 10 ottobre a partire dalle 10. Ci sarà una presentazione in mattinata poi la mostra con esposti i pannelli dei concorrenti del concorso resterà aperta fino alle 18.

E’ necessario registrarsi inviando una mail a [email protected] o telefonando al n. 031901491.