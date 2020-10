LOMAZZO – Grande mobilitazione delle forze dell’ordine stanotte, alle 22.30, in via Giovio a Lomazzo per una vettura uscita di strada. Sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Cantù, i vigili del fuoco, l’automedica da Garbagnate Milanese e quella di Como; oltre a due ambulanze, della Croce verde di Fino Mornasco e della Croce rossa italiana. Due le persone, molto giovani, che hanno avuto bisogno di cure mediche: si tratta di due ragazzi di 16 anni, che sono stati trasportati uno in condizioni più serie all’ospedale di Circolo di Varese, e l’altro con lesioni non tali da metterlo in pericolo di vita all’ospedale di Cantù, per gli accertamenti del caso ed essere medicato.

Una volta soccorsi i feriti, le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato accertamenti per chiarire i contorni dell’accaduto e mettere a fuoco le eventuali responsabilità del sinistro.

(foto archivio: intervento di forze dell’ordine e ambulanza della Croce rossa per una precedente emergenza medica sempre nella zona)

