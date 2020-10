SARONNO – Venerdì c’è stato il debutto ufficiale ma i responsabili del Duc sono ancora al lavoro per calibrare al meglio la musica e gli orari rendendo la filodiffusione un piacere, un valore aggiunto per i saronnesi e per chi arriva da fuori per shopping e commissioni.

A tracciare un bilancio della prima giornata di “filodiffusione in centro” è Luca Galanti numero uno del Distretto urbano del commercio. “Le prime prove sono servite per calibrare il volume ed anche la tipologia di musica che sarà più soft e più omogenea” spiega Galanti. Altre modifiche sono state fatte anche sui punti in cui sono stati collocati gli altoparlanti. “Alcuni sono stati spostati e direzionati diversamente in modo da ridurre eventuali fastidi per i residenti”. Ricalibrati anche gli orari con uno stop totale la domenica mattina, in modo da non disturbare chi ama dormire fino a tardi, e orari decisamente soft nel resto della settimana: “La musica sarà attiva dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19,30 dal lunedì al sabato. La domenica l’audio sarà attivo solo al pomeriggio. Come tutte le novità va studiata e perfezionata sulle esigenze della città. Ovviamente avrà il suo momento clou nel periodo natalizio ma sono convinto che potrà essere interessante e gradevole anche nel corso dell’autunno” conclude il numero uno del Duc.

