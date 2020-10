A Limbiate tanti contagi nell’ultimo mese: altre classi in quarantena

LIMBIATE – Impennata di casi accertati di Covid-19 a Limbiate nell’ultimo mese e mezzo ed anche la situazione scolastica ne risente.

E’ del pomeriggio di ieri la notizia della messa in quarantena di altre tre classi sul territorio limbiatese, a causa della positività al Coronavirus di altrettanti studenti: due nella scuola secondaria Verga di via Monte Generoso e uno nella scuola primaria Marco Polo di via Bellaria.

E così, una classe prima ed una classe seconda delle medie dell’Istituto Fratelli Cervi si vanno ad aggiungere alla classe dello stesso plesso già in isolamento dallo scorso venerdì 9 ottobre: anche per loro, stop agli ingressi a scuola per dieci giorni e sino all’esito dei tamponi. Stessa cosa accadrà alla classe quarta della primaria del Ceresolo, la terza classe delle elementari in isolamento dopo le due della “Don Milani” di via Cartesio a fine settembre.

“La situazione è monitorata costantemente e non è necessario allarmarsi – commenta il sindaco Romeo – occorre però agire tempestivamente e rispettare i protocolli, che hanno già dimostrato la loro efficacia nei casi precedenti. L’azione sinergica di cittadini e istituzioni è l’unica risposta possibile. Occorre vigilare sul rispetto delle norme e non dare nulla per scontato”.

I “casi scolastici” a Limbiate non fanno che riflettere la situazione dei contagi in città, nettamente maggiori, anche in proporzione alla popolazione, rispetto ad altri comuni della zona. Dalla fine di agosto, infatti, ovvero in appena 45 giorni, i cittadini di Limbiate positivi al Covid-19 sono 284, con un aumento significativo pari a 80 unità.

