SARONNO – Con il Dpcm di ottobre, firmato nella notte, arrivano nuove regole per la quarantena fiduciaria, per i tamponi e per la gestione di chi si ritrova un congiunto positivo.

Ecco le diverse casistiche

Caso positivo con sintomi

Chi viene ritrovato positivo al tampone, dopo aver mostrato i sintomi di Covid, deve rimanere in isolamento per almeno 10 giorni, mostrando negli ultimi 3 di non avere più sintomi. Deve poi essere sottoposto a un solo tampone per certificare la negativizzazione alla fine del periodo di isolamento.

Caso positivo asintomatico

Stessa procedura anche per i positivi che non hanno sintomi. In caso positivo, l’isolamento deve durare 10 giorni e prevede al suo termine un tampone per accertare la negativizzazione.

Caso positivo asintomatico che non si negativizza

Se al decimo giorno di isolamento, pur non avendo sintomi, il paziente risulta ancora positivo è previsto che rimanga in quello stato ed effettui un altro tampone al 17esimo giorno. L’isolamento si interrompe per tutti al 21esimo giorno.

Congiunti e contatti stretti di un positivo

Devono rimanere in isolamento fiduciario 10 giorni e devono effettuare un tampone per il test molecolare o per il test rapido antigenico.