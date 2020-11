GERENZANO – Sono state vandalizzate due targhette, una “scomparsa” e l’altra rovinata, accanto agli alberi dei “nuovi nati” anno 2017 e 2018 al Parco degli aironi di via Inglesina. “Un gesto stupido che non ha bisogno di commenti. Purtroppo non è la prima volta che succede” fanno notare dall’Amministrazione comunale gerenzanese.

Precisano dal Comune: “Abbiamo provveduto a far realizzare due nuove targhette che verranno riposizionate in questi giorni. Ringraziamo l’anonimo benefattore che le ha fornite gratuitamente e le persone che provvederanno a riposizionarle”. E intanto si sta cercando di chiarire chi sia stato il responsabile di questo gesto di matrice vandalica. Le targhette erano poste su paletti di legno accanto agli alberi piantumati in onore dei nuovi nati in paese, una cerimonia che a Gerenzano si ripete ogni anno. (foto: i paletti presi di mira dai vandali, sono state prese di mira le targhette in ricordo dei nuovi nati nell’anno 2017 quella dell’anno 2018) 02112020